Троллейбусы разворачиваются: в Краснодаре после дождя затопило дорогу в ЮМР

В краевом центре 20 июля пошел дождь. В Юбилейном микрорайоне ливень с градом вызвал подтопления в районе Рождественского храма.

Автомобили проезжают, но по двери тонут в воде. Троллейбусы до своей конечной в ЮМР не доезжают.

«Из-за обильных осадков на проспекте Чекистов троллейбусы маршрута № 8 временно разворачиваются на остановке «Центральный колхозный рынок», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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