Троллейбус сбил 17-летнюю девушку на перекрестке в Краснодаре

Авария произошла днем 21 октября на улице Ставропольской.

По предварительным данным, водитель троллейбуса ехала по Ставропольской со стороны Вишняковой в сторону Суворова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Чехова она сбила 17-летнюю девушку.

«Пострадавшей оказана медицинская помощь. По данному факту назначено административное расследование», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: иномарка сбила самокатчика на пешеходном переходе в Краснодаре.