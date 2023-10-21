Троллейбус сбил 17-летнюю девушку на перекрестке в Краснодаре
Происшествия
21.10.2023 18:00
Авария произошла днем 21 октября на улице Ставропольской.
По предварительным данным, водитель троллейбуса ехала по Ставропольской со стороны Вишняковой в сторону Суворова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Чехова она сбила 17-летнюю девушку.
«Пострадавшей оказана медицинская помощь. По данному факту назначено административное расследование», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
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