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Троллейбус сбил 17-летнюю девушку на перекрестке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trollejbus-sbil-17-letnyuyu-devushku-na-perekrestke-v-krasnodare
Троллейбус сбил 17-летнюю девушку на перекрестке в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла днем 21 октября на улице Ставропольской.

По предварительным данным, водитель троллейбуса ехала по Ставропольской со стороны Вишняковой в сторону Суворова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Чехова она сбила 17-летнюю девушку.

«Пострадавшей оказана медицинская помощь. По данному факту назначено административное расследование», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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