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Иномарка сбила самокатчика на пешеходном переходе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-samokatchika-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodare
Иномарка сбила самокатчика на пешеходном переходе в Краснодаре
Фото t.me/tk_krd

Авария произошла утром 21 октября на улице Московской.

По предварительным данным, водитель автомобиля FAW, 40-летний житель Гулькевичей, ехал по Московской со стороны Солнечной к Петра Метальникова. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 27-летнего водителя электросамоката.

«Со слов водителя, самокатчик передвигался на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал мужчина, управляющий самокатом, его доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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