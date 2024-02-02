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Троллейбус № 11 в Краснодаре не могут запустить из-за дефицита кадров в КТТУ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trollejbus-11-v-krasnodare-ne-mogut-zapustit-iz-za-defitsita-kadrov-v-kttu
Троллейбус № 11 в Краснодаре не могут запустить из-за дефицита кадров в КТТУ
Фото t.me/emnaumov

В прошлом году власти краевой столицы анонсировали запуск нового троллейбусного маршрута № 11 между вокзалом «Краснодар-1» и улицей Домбайской.

В 2023 году город приобрел 60 новых троллейбусов с автономным запасом хода. Почти 20 из них планировали запустить на новом маршруте № 11. Однако этого пока не произошло.

В МУП «КТТУ» уточнили, что открытие запланированного маршрута № 11 на данный момент не представляется возможным из-за острого дефицита кадров на предприятии. Нехватка сотрудников в КТТУ сейчас составляет около 30%, сообщает «Кубань Информ».

Читайте также: суд отказал производителю троллейбусов в иске к мэрии Краснодара. Иск компании ООО «Алькор» к департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации краевого центра на 140 млн рублей за произведенные троллейбусы отклонил арбитражный суд Краснодарского края.

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