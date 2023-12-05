Троих заблудившихся грибников вывели из леса спасатели в Анапе

Вечером 4 декабря в службу «112» Анапы поступило сообщение о том, что в районе трех вершин в окрестностях станицы Гостагаевской пропали трое местных жителей.

Сотрудники муниципальной «Службы спасения» совместно с Анапским отрядом «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место и организовали поисково-спасательные работы.

Спасатели обследовали лес и нашли потерявшихся грибников, после чего вывели их к населенному пункту. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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