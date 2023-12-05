Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Троих заблудившихся грибников вывели из леса спасатели в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-zabludivshihsya-gribnikov-vyveli-iz-lesa-spasateli-v-anape
Троих заблудившихся грибников вывели из леса спасатели в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Вечером 4 декабря в службу «112» Анапы поступило сообщение о том, что в районе трех вершин в окрестностях станицы Гостагаевской пропали трое местных жителей.

Сотрудники муниципальной «Службы спасения» совместно с Анапским отрядом «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место и организовали поисково-спасательные работы.

Спасатели обследовали лес и нашли потерявшихся грибников, после чего вывели их к населенному пункту. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: спасатели помогли женщине, застрявшей в Навалишенской пещере в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях