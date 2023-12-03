Спасатели помогли женщине, застрявшей в Навалишенской пещере в Сочи

Жительница Сочи отправилась в Навалишенскую пещеру 2 декабря и не вышла на поверхность в назначенное время. Подруга пропавшей обратилась к спасателям.

Прибывшие на место специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС спустились в первый зал пещеры. Там они обнаружили личные вещи спелеолога.

На звуковые сигналы женщина откликнулась. Выяснилось, что она легко смогла пройти в один из ходов пещеры, но не смогла выбраться.

Спасатели помогли женщине выйти наружу и довезли до города, сообщает пресс-служба ЮРПСО в Telegram.

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