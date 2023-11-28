Спасатели на вертолете эвакуировали матроса с палубы сухогруза в Сочи

Мужчина прибил пальцы на правой руке захлопнувшейся судовой дверью во время шторма.

Сухогруз GAIA I находился в акватории Черного моря на удалении около 23 км от берега, на траверзе поселка Дагомыс. Матроса нужно было срочно эвакуировать в больницу, чтобы минимизировать последствия, но из-за погодных условий судно не могло зайти в порт. Доставить мужчину морским транспортом также было невозможно — высота волн достигала 6 метров.

«Мы готовились к работе с внешней подвеской вертолета, потому что море было очень бурное. Но наши пилоты смогли в условленное место посадить судно, и мы забрали пострадавшего пешим порядком. Медик спасотряда сразу же оказала ему доврачебную помощь. Человека эвакуировали в Сочи и передали врачам скорой», — рассказал спасатель международного класса ЮРПСО МЧС Максим Дзагания.

Спасатели все время поддерживали связь с капитаном корабля и давали ему инструкции. Спасенный мужчина — 25-летний житель Грузии. Иностранный сухогруз под флагом Панамы двигался в Китай, загрузившись в порту Тамани, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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