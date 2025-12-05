Троих пострадавших во время стрельбы на похоронах в Абхазии выписали из больницы
Перестрелка произошла днем 11 ноября во время траурной процессии в Сухуме.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии, троих из пяти пострадавших выписали из республиканской больницы.
«Мужчина, который получил тяжелые ранения в голову, перевезен на дальнейшее лечение в одну из российских клиник», — пояснили в пресс-службе.
Всего в результате перестрелки пострадали пять человек, всех их госпитализировали. Один пострадавший скончался в больнице от полученных ран. По подозрению в совершении преступления арестовали троих местных жителей.
Расследованием занимается прокуратура Сухума, которая возбудила уголовное дело по четырем статьям, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения о перестрелке поступили в дежурную часть днем 11 ноября. Для поимки злоумышленников был объявлен в Сухуме план-перехват.