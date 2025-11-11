Пять человек пострадали во время стрельбы на похоронах в Абхазии

ЧП произошло днем 11 ноября в районе ВИЭМа в Сухуме.

Сообщения о перестрелке поступили в дежурную часть около 13:30, рассказал глава МВД Абхазии Роберт Киут. На место выехала оперативная группа.

«Во время похорон в Сухуме неизвестный выстрелил из укрытия. Пять человек доставлены в больницу. Один из них тяжелый, он получил ранение в голову», — цитирует Киута Sputnik Абхазия.

Министр заявил, что сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание причастных лиц.

Для поимки злоумышленников силовики объявили в Сухуме план-перехват. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД и УВД города.

Президент республики Бадра Гунба проинформирован о произошедшем, ситуация находится под его личным контролем, сообщает пресс-служба МВД Абхазии в Telegram.

