Троих пострадавших в ДТП в Брюховецком районе доставили в Краевую клиническую больницу № 1

О состоянии пациентов, попавших в больницу после ДТП с рейсовым автобусом в Брюховецком районе, рассказал завотделением гнойной хирургии ККБ №1 Константин Триандафилов.

По его словам, семерых человек доставили в Каневскую ЦРБ. Из ККБ №1 туда направили 2 бригады на вертолете. Одну из пострадавших женщин с инородным телом в глазу уже перевезли в Краснодар.

Еще двух с тяжелыми травмами конечностей готовят к транспортировке вертолетом. Трое останутся на лечении в Каневской ЦРБ.

Первый вертолет с пострадавшей в ДТП с рейсовым автобусом уже прилетел в Краснодар.

54-летнюю пациентку с тяжелым ранением в бедро перевозят в реанимацию в ККБ № 1. У медиков есть всего 10 минут, чтобы успеть ее забрать — скоро прилетит еще один вертолет с пострадавшим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейсовый автобус и зерновоз столкнулись в Брюховецком районе, погибли три человека. В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса. Пассажиров, не пострадавших в ДТП, разместили в ПВР.