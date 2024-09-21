Троих дошкольников сбил на переходе ослепленный солнцем пенсионер под Анапой

Прибывшим на место дорожного инцидента полицейским 71-летний водитель Hyundai объяснил, что был ослеплен закатными солнечными лучами, бившими в лобовое стекло его машины, и он не заметил малышей, которые переходили улицу.

Медики скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, установили, что при наезде пострадал 6-летний мальчик, двоим другим дошкольникам удалось избежать каких-либо серьезных травм.

По словам командира отдельной роты ДПС анапской Госавтоинспекции, майора полиции Виктора Ярушевского, все дети получили небольшие ссадины, а у 6-летнего мальчика подозрение на перелом ключицы. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей маленьких пешеходов за то, что те находились на дороге без сопровождения взрослых.

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