Пассажирский автобус врезался в дерево после столкновения с легковушкой в Анапе

ДТП произошло на двухполосном участке Пионерского проспекта в Анапе в районе санатория «Нептун». Обгон в этом месте запрещен. О пострадавших водителях и пассажирах автобуса и легковой иномарки пока не сообщается.

На видео, которые сняли очевидцы ЧП, видно, что у красной машины иностранного производства очень сильно повреждена задняя часть. Автомобиль перекрыл одну из полос движения.

Междугородний автобус после столкновения с легковушкой съехал с дороги и снес одно из деревьев в лесополосе вдоль асфальта. Повреждена лобовая часть транспортного средства.

На месте авария находятся сотрудники ГАИ, которым предстоит выяснить, кто стал виновником ДТП.

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