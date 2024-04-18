Трое жителей Выселковского района принимали участие в запрещенной секте

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Кореновский межрайонный СО краевого управления СКР возбудил три уголовных дела об в участии в деятельности экстремистской организации в отношении троих местных жителей.

По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2022 года 57-летний мужчина и две женщины в возрасте 49 и 60 лет являлись активными участниками районной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» Выселковского района, которая входит в структуру «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Организация в 2017 году была признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Злоумышленники участвовали в собраниях, обрядах и обучающих семинарах для продолжения работы секты. Во время обысков в домах подозреваемых нашли экстремистскую литературу и цифровые носители с информацией об участии их в организации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

Читайте также: участника экстремисткой религиозной секты приговорили к 6 годам колонии в Сочи.