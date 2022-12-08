Трое жителей Кубани пострадали в ДТП в Адыгее
Происшествия
08.12.2022 21:03
Авария произошла 7 декабря около 20:00 на участке федеральной трассы А-160 между аулом Гатлукай и Адыгейском.
По предварительным данным, 56-летний житель Теучежского района, лишенный водительских прав, ехал за рулем ВАЗ-2107. Он выехал со второстепенной дороги на главную и не уступил автомобилю «Лада Калина», за рулем которой был 21-летний житель Краснодарского края.
В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров «Лады» в возрасте 14 и 18 лет — также жители Краснодарского края. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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