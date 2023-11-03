Трое жителей Абинска разобрали на металл заброшенный завод

Местные жители в течение года проникали на территорию нефункционирующего завода и выносили оттуда деревообрабатывающие станки и металлические изделия.

Правоохранители установили их причастность еще к четырем аналогичным преступлениям. Похищенное злоумышленники сдавали на металлолом, а полученные деньги тратили. Общий ущерб владельцу предприятия — более 1,2 млн рублей.

В один из дней сообщники хотели вывезти с территории завода металлическую бочку, но безуспешно — она оказалась тяжелее, чем мог перевезти их автомобиль. Попытку кражи полицейские тоже засчитали.

Возбудили уголовное дело о приготовлении к краже и покушении, а также о краже группой лиц в особо крупном размере с незаконным проникновением. Расследование завершили, материалы передали в суд. Сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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