Трое взрослых и трое детей пострадали в лобовом ДТП в Новопокровском районе

Авария произошла 28 января в 11:10 на трассе Новопокровская — Плоская 2 1км + 970 м.

По предварительным данным, местный 65-летний житель за рулем Renault не предоставил преимущество двигавшейся во встречном направлении Mazda, за рулем которой была 31-летняя жительница Белоглинского района. Кроме нее в машине находились 44-летний мужчина и трое детей в возрасте 9, 6 и 2 лет.

В результате ДТП в Новопокровскую ЦРБ госпитализировали водителей обоих автомобилей и пассажиров Mazda.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель «Лады» погиб, врезавшись в бетонное ограждение в Динском районе.