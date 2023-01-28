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Трое взрослых и трое детей пострадали в лобовом ДТП в Новопокровском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-vzroslyh-i-troe-detej-postradali-v-lobovom-dtp-v-novopokrovskom-rajone
Трое взрослых и трое детей пострадали в лобовом ДТП в Новопокровском районе
Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 28 января в 11:10 на трассе Новопокровская — Плоская 2 1км + 970 м.

По предварительным данным, местный 65-летний житель за рулем Renault не предоставил преимущество двигавшейся во встречном направлении Mazda, за рулем которой была 31-летняя жительница Белоглинского района. Кроме нее в машине находились 44-летний мужчина и трое детей в возрасте 9, 6 и 2 лет.

В результате ДТП в Новопокровскую ЦРБ госпитализировали водителей обоих автомобилей и пассажиров Mazda.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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