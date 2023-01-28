Трое взрослых и трое детей пострадали в лобовом ДТП в Новопокровском районе
Происшествия
28.01.2023 14:31
Авария произошла 28 января в 11:10 на трассе Новопокровская — Плоская 2 1км + 970 м.
По предварительным данным, местный 65-летний житель за рулем Renault не предоставил преимущество двигавшейся во встречном направлении Mazda, за рулем которой была 31-летняя жительница Белоглинского района. Кроме нее в машине находились 44-летний мужчина и трое детей в возрасте 9, 6 и 2 лет.
В результате ДТП в Новопокровскую ЦРБ госпитализировали водителей обоих автомобилей и пассажиров Mazda.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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