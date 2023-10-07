Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Мостовском районе
Происшествия
07.10.2023 11:42
Авария произошла 7 октября около 8:00 в Мостовском районе на подъезде к Майкопу.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Touran выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. Там он столкнулся с Toyota Carina.
В результате аварии травмы получили шесть человек. Из них трое — несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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