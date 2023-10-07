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Два ДТП с участием 6 автомобилей произошли на трассе в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-dtp-s-uchastiem-6-avtomobilej-proizoshli-na-trasse-v-korenovskom-rajone
Два ДТП с участием 6 автомобилей произошли на трассе в Кореновском районе
Фото t.me/mvd_23

Сразу две аварии с участием грузовых автомобилей и легковушки произошли утром 7 октября на участке трассы М-4 в Кореновском районе. Движение в сторону Краснодара затруднено.

Сообщается, что в общей сложности пострадали шесть машин. В обоих случаях причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспорта. В результате аварии водитель грузовика был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Движение в сторону Краснодара затруднено, проезд транспорта организовали по одной полосе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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