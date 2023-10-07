Два ДТП с участием 6 автомобилей произошли на трассе в Кореновском районе

Сразу две аварии с участием грузовых автомобилей и легковушки произошли утром 7 октября на участке трассы М-4 в Кореновском районе. Движение в сторону Краснодара затруднено.

Сообщается, что в общей сложности пострадали шесть машин. В обоих случаях причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспорта. В результате аварии водитель грузовика был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Движение в сторону Краснодара затруднено, проезд транспорта организовали по одной полосе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: два большегруза столкнулись в Краснодарском крае.