Два большегруза столкнулись в Краснодарском крае
Происшествия
06.10.2023 20:56
Авария произошла днем 6 октября на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе.
По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania под управлением 66-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Северскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.
Движение на участке трассы было затруднено. Сейчас последствия аварии ликвидировали, движение полностью восстановили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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