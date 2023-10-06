Два большегруза столкнулись в Краснодарском крае

Авария произошла днем 6 октября на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Северскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

Движение на участке трассы было затруднено. Сейчас последствия аварии ликвидировали, движение полностью восстановили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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