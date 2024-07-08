Трое взрослых и ребенок пострадали во врезавшейся в дерево иномарке на Кубани

Авария произошла 7 июля около 16:00 на 78-м километре федеральной автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage на левом закруглении дороги не выбрал безопасную скорость. Из-за этого кроссовер съехал с дороги на правую обочину, наехал на дорожное ограждение и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира, в том числе 8-летняя девочка получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Абинска, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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