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Иномарка влетела в дерево в Тимашевском районе, погибли два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-derevo-v-timashevskom-rajone-pogibli-dva-cheloveka
Иномарка влетела в дерево в Тимашевском районе, погибли два человека
Фото t.me/gibdd123region

ДТП со смертельным исходом произошло 5 июля около 13:00 в районе 40 км трассы Краснодар — Ейск на территории Тимашевского района.

По предварительным данным, 40-летний водитель Hyundai Accent превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 41-лений пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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