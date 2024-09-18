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Трое взрослых и двое детей пострадали в массовой аварии в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-vzroslyh-i-dvoe-detej-postradali-v-massovoj-avarii-v-sochi
Трое взрослых и двое детей пострадали в массовой аварии в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 18 сентября на улице Транспортной возле ТЦ «Олимп».

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями.

В результате ДТП пострадали 5 человек, из них двое — дети. В полиции по факту аварии начали проводить проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По словам очевидцев в соцсетях, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Проезд на участке дороги затруднен.

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