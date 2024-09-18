Мужчина погиб и еще три человека пострадали в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла утром 18 сентября на территории Крымского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi выехала на полосу встречного движения и врезался в иномарку Geely Monjaro.

В результате столкновения 49-летний водитель Geely погиб на месте от полученных травм. Водитель и двое пассажиров Audi, среди которых 3-летний ребенок, получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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