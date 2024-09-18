Легковушка перевернулась и отлетела во внедорожник в Краснодаре, погиб пассажир

Смертельная авария произошла 17 сентября около 21:20 на улице Дзержинского краевой столицы.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны Грибоедова в сторону Покрышкина. Он превысил скорость и допустил занос, машина опрокинулась и отлетела в припаркованный автомобиль Hummer.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля Lada, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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