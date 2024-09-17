Четыре человека пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Серьезная авария произошла 17 сентября в 11:20 на 119 км автодороги Майкоп — Усть-Лабинск в Кореновском районе.

Предварительно, 18-летний парень ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2106. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку Peugeot.

От удара «шестерку» разорвало на две части. Одна из них отлетела в автомобиль Nissan, который в момент ДТП проезжал мимо.

В результате аварии пострадали четыре человека — водители и пассажиры ВАЗа и Peugeot, их госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движение, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 1 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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