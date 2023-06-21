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Трое вымогателей похитили мужчину в Сочи, представившись полицейскими

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-vymogatelej-pohitili-muzhchinu-v-sochi-predstavivshis-politsejskimi
Трое вымогателей похитили мужчину в Сочи, представившись полицейскими
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Хостинском районе завершили расследовать уголовное дело о похищении человека и грабеже в отношении троих мужчин.

По версии следствия, один из обвиняемых тайно похитил у незнакомого мужчины 15 тыс. рублей. Он выпивал вместе с двумя своими приятелями. Все трое решили снова похитить деньги у пострадавшего. Пьяные грабители представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили жертву. Они инсценировали «личный досмотр» и забрали у пострадавшего мобильный телефон, чтобы зайти в приложение банка. Один из нападавших силой заставил жертву сообщил пароль от приложения. После этого злоумышленники перевели себе со счета пострадавшего 14 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование провел территориальный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Хостинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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