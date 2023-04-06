Надели пакеты на голову и вывезли в лесополосу: четверо мужчин похитили местных жителей в Краснодаре
В полицию Краснодара обратились местные жители. Они рассказали, что продавали в интернете автомобиль.
С ними связались покупатели. Мужчины договорились о встрече на заправке в районе Восточного обхода. Продавцы приехали на место, но там на них напали неизвестные — они надели мужчинам пакеты на голову и наручники, после чего посадили в разные машины и вывезли в лесополосу возле поселка Лорис.
Злоумышленники забрали у пострадавших телефоны, деньги и машину, угрожая автоматом с холостыми патронами. Общая сумма ущерба — 100 тыс. рублей.
Правоохранители задержали троих подозреваемых на одной из улиц краевой столицы — местных жителей 22, 26 и 27 лет. В ходе обыска в доме одного из мужчин обнаружили и изъяли оружие. Похищенный автомобиль нашли в микрорайоне Гидростроителей.
Возбудили уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу, еще один соучастник находится в розыске. За разбой мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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