Пришел в гости и напал с ножом на хозяина: на Кубани будут судить мужчину за разбойное нападение

В Успенском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении, чтобы похитить чужое имущество.

По версии следствия, в феврале мужчина был в гостях в частном доме в станице Николаевской и выпивал вместе со своим 39-летним знакомым. Злоумышленник решил похитить имущество приятеля, схватил кухонный нож, начал угрожать и требовать деньги. Хозяин дома отдал гостю телефон. Уходя, тот забрал еще и велосипед пострадавшего.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого на время следствия поместили под стражу. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. Расследование завершили, материалы дела передали в Успенский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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