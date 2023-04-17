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Трое в лодке, считая собаку: в Сочи спасатели помогли людям выбраться на берег во время шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-v-lodke-schitaya-sobaku-v-sochi-spasateli-pomogli-lyudyam-vybratsya-na-bereg-vo-vremya-shtorma
Трое в лодке, считая собаку: в Сочи спасатели помогли людям выбраться на берег во время шторма
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям 17 апреля в 12:00 позвонил мужчина и сообщил о том, что из-за шторма не может пристать к берегу на моторной лодке.

Кроме мужчины в лодке находились его жена и собака. Утром семейная пара вышла на прогулку на лодке. Море было спокойным. Но после обеда поднялся ветер и начался небольшой шторм. Мужчина опасался приближаться к берегу, поэтому попросил помощи спасателей.

Сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО МЧС по телефону объяснили мужчине, где находится наиболее безопасный участок береговой линии. Лодку направили в район санатория «Белые ночи». Там спасатели помогли жителям Сочи выбраться на берег. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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