Трое школьников клали камни на рельсы перед поездом в Анапе

В дежурную часть Анапского ЛО МВД России на транспорте от диспетчера станции поступило сообщение о том, что на перегоне Гостагаевская — Юровский машинист грузового поезда заметил детей, накладывающих посторонние предметы на рельсы.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних прибыли на место и выявили троих детей в возрасте от 11 до 13 лет. Двое детей являются учениками школы поселка Виноградного, а третий ребенок приехал на каникулы к родственникам из Петропавловска.

Подростки рассказали полицейским, что они пошли купаться на пруд недалеко от железнодорожных путей, а затем решили проверить, что произойдет с камнями, когда на них наедет поезд, поэтому положили их на рельсы.

Транспортные полицейские провели со школьниками профилактическую беседу. Кроме того, информацию о произошедшем направят в школу, подразделение полиции по месту проживания, а также в комиссию по делам несовершеннолетних местной администрации, сообщает пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте.

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