Поезд протаранил выехавшую на пути легковушку на Кубани

Авария произошла 3 июля в 18:30 на участке между станциями Мостовская и Лабинская в Краснодарском крае.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, состав с путей не сошел. На движение пассажирских поездов авария не повлияла.

Читайте также: в Новороссийск прибыли пассажиры сошедшего в Коми с рельсов поезда.