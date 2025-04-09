Трое школьников напали на ровесника-курьера в Сочи

Инцидент произошел на одной из улиц в Лазаревском районе города-курорта.

О случившемся в соцсетях сообщили местные жители, которые стали очевидцами нападения, и опубликовали видеозапись с моментом нападения. На кадрах видно, как трое подростков подбежали к курьеру, несколько раз ударили его по голове, сорвали сумку для доставки и куртку.

В ОМВД по Лазаревскому району Сочи оперативно отреагировали на сообщение в полицию о нападении на курьера. Личность подростков и курьера установили. Все участники инцидента являются учениками местных школ, старшему из них 16 лет.

Подростков вместе с родителями вызвали для разбирательства в отдел полиции. Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимым 2 года и по 2 года и 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении, куда их сопроводят под конвоем. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

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