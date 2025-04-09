Двух приезжих из Камеруна отправили в колонию за избиение подростка в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении двоих граждан Камеруна, которых обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему.

По данным суда, 28 августа 2024 года двое приехавших на учебу в Краснодар граждан Камеруна были недалеко от торгового центра «Гран». Там у них произошел конфликт с подростком. Иностранцы три раза ударили подростка по рукам разбитой бутылкой, а также избили его руками и ногами по различным частям тела.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимым 2 года и по 2 года и 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении, куда их сопроводят под конвоем, их взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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После этого злоумышленники скрылись, прихватив с собой мобильный телефон потерпевших. Ущерб составил около 80 тыс. рублей. Подозреваемых по горячим следам задержали в станице Отрадной. Правоохранители выяснили, что преступники — 19 летние граждане Таджикистана.

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