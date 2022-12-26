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Трое российских военных погибли после атаки украинского беспилотника в Саратовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-rossijskih-voennyh-pogibli-posle-ataki-ukrainskogo-bespilotnika-v-saratovskoj-oblasti
Трое российских военных погибли после атаки украинского беспилотника в Саратовской области
Фото пресс-службы ЮВО

Беспилотник ВСУ атаковал военный аэродром в Энгельсе 26 декабря около 1:35.

Средства ПВО сбили беспилотник при подлете к военному объекту на малой высоте. В результате падения обломков летательного аппарата погибли трое российских военных.

Находившаяся на аэродроме «Энгельс» авиационная техника не получила повреждений, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Жители Энгельса рассказали в соцсетях, что проснулись ночью от мощного хлопка. В тот момент в городе работала сирена воздушной тревоги. На въезде в Летный городок работали правоохранители. В некоторых источниках появилась информация о возможной эвакуации жителей Энгельса.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию об эвакуации Энгельса и напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков.

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — написал Бусаргин в Telegram.

Глава области подчеркнул, что происшествие на военном аэродроме в Энгельсе находится под контролем силовых структур.

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