Трое российских военных погибли после атаки украинского беспилотника в Саратовской области
Беспилотник ВСУ атаковал военный аэродром в Энгельсе 26 декабря около 1:35.
Средства ПВО сбили беспилотник при подлете к военному объекту на малой высоте. В результате падения обломков летательного аппарата погибли трое российских военных.
Находившаяся на аэродроме «Энгельс» авиационная техника не получила повреждений, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Жители Энгельса рассказали в соцсетях, что проснулись ночью от мощного хлопка. В тот момент в городе работала сирена воздушной тревоги. На въезде в Летный городок работали правоохранители. В некоторых источниках появилась информация о возможной эвакуации жителей Энгельса.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг информацию об эвакуации Энгельса и напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков.
«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — написал Бусаргин в Telegram.
Глава области подчеркнул, что происшествие на военном аэродроме в Энгельсе находится под контролем силовых структур.
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