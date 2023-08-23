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Трое пьяных мужчин открыли стрельбу с балкона многоэтажки в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-pyanyh-muzhchin-otkryli-strelbu-s-balkona-mnogoetazhki-v-krasnodare
Трое пьяных мужчин открыли стрельбу с балкона многоэтажки в Краснодаре. Видео
Трое пьяных мужчин открыли стрельбу с балкона многоэтажки в Краснодаре. Видео

Инцидент произошел 23 августа в одном из ЖК на улице Западный обход.

Жильцы дома заметили, что их соседи стреляют из пистолета с балкона на девятом этаже и сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что трое мужчин 28 и 36 лет несколько раз выстрелили из охолощенного пистолета. В этот момент компания была пьяна.

Полицейские задержали их и доставили в отдел МВД. По данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Артиллерийской в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 3 августа.

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