Трое подростков сожгли более 1,2 тыс. тюков соломы в Белореченском районе

Троих поджигателей в возрасте от 14 до 17 лет задержали сотрудники полиции.

С сообщением о поджоге в полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что у его дома в поселке Садовом сгорели 1 тыс. 250 тюков соломы. Сумма ущерба составила 250 тыс. рублей.

Выяснилось, что подростки прогуливались по поселку Садовому, заметили тюки с соломой и подожгли их из хулиганских побуждений.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: подросток украл орловского рысака в Белореченском районе. С заявлением о краже лошади в полицию Белореченского районе обратился местный житель. Он пояснил, что оставил лошадь пастись на лугу в хуторе Дунайском, а после не нашел ее на месте. Ущерб от действий конокрада мужчина оценил в 370 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.