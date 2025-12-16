Подросток украл орловского рысака в Белореченском районе

С заявлением о краже лошади орловской породы в полицию Белореченского районе обратился местный житель.

Он пояснил, что оставил лошадь пастись на лугу в хуторе Дунайском, а после не нашел ее на месте. Ущерб от действий конокрада мужчина оценил в 370 тыс. рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Апшеронского района. Подросток пояснил, что заметил лошадь в поле, отвязал ее и увел к себе домой. Правоохранители изъяли животное и вернули его владельцу.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

