Трое подростков пострадали в двух авариях в Сочи

ДТП с участием несовершеннолетних произошли 23 ноября в Адлерском и Центральном районах курорта.

В Адлерском районе курорта водитель автомобиля «Нива» сбил 13-летнего подростка на питбайке, выезжая с парковки. Несовершеннолетнего водителя и его 16-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Вторая авария произошла на улице Ленина. Водитель автомобиля на дороге сбил 15-летнего подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате аварии школьнику потребовалась помощь врачей. Сейчас полицейские ищут водителя, который его сбил, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Сочи в Telegram.

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