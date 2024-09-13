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Трое подростков оказались в больнице, попав в ДТП на чужой машине под Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-podrostkov-okazalis-v-bolnitse-popav-v-dtp-na-chuzhoj-mashine-pod-tuapse
Трое подростков оказались в больнице, попав в ДТП на чужой машине под Туапсе
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 13 сентября в 15:20 на дороге Майкоп — Туапсе в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 14-летний подросток ехал за рулем Toyota, превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автокемпинг Fiat.

В результате ДТП пострадали трое подростков: 14-летний водитель и его пассажиры в возрасте 15 и 13 лет.

Сотрудники полиции устанавливают владельца легкового автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото t.me/mvd_23

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