Младенец и женщина-водитель пострадали в ДТП в Новороссийске

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 13 августа 7:40 на 4 км федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 36-летняя женщина ехала за рулем Mitsubishi Lancer со стороны улицы Золотая рыбка и при повороте налево, на улицу Школьную, на регулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю EXEED, под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП женщину-водителя Mitsubishi и младенца, которого она перевозила в детском кресле, доставили горбольницу Новороссийска для обследования, сообщает Госавтоинспекция города-героя Новороссийска в Telegram.

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