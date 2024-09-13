Два человека погибли в лобовом ДТП с большегрузом в Сочи

Смертельная авария произошла утром 13 сентября в районе Совет-Квадже Лазаревского района курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Shacman.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, еще двое пассадиров госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, на месте происшествия одна из полос частично перекрыто, движение регулируют полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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