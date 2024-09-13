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ДТП с двумя погибшими перекрыло трассу в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-s-dvumya-pogibshimi-perekrylo-trassu-v-krasnoarmejskom-rajone
ДТП с двумя погибшими перекрыло трассу в Красноармейском районе
Фото t.me/golos_pravda

Смертельная авария произошла 13 сентября около 6:00 на трассе «Краснодар — Славянск — Темрюк» между Ивановской и Новомышастовской.

По словам очевидцев, столкнулись две легковушки и зерновоз, погибли два человека. Обе полосы дороги перекрыты стоящи поперек дороги зерновозом. Водители объезжают ДТП по чекам.

«Длину пробки оценить сложно. Будьте готовы постоять по пути в краевую столицу или обратно», — пишет газета «Голос правды».

По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ», груженный зерном. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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