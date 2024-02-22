Трое парней и девушка отравились неизвестным веществом в Краснодаре

Четверых молодых людей в бессознательном состоянии нашли 21 февраля в 17:30 около подъезда одного из домов на улице 70-летия Октября.

На место прибыли медики и полиция. Личности пострадавших установили — ими оказались трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка.

«Пострадавших доставили в больницу с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время угрозы их жизням нет. Двое подростков в возрасте 176 и 17 лет состоят на профилактическом учете в полиции краевого центра. Предварительно, со слов самих молодых людей, они употребили жидкое вещество, после чего им стало плохо», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции по факту произошедшего проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. По окончании проверки примут законное решение.

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