Трое мужчин упали с гидроцикла и утонули в озере под Анапой

Трагедия произошла вечером 28 июля на частном озере в районе села Гай-Кодзор под Анапой.

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Они сообщили, что трое мужчин катались на гидроцикле без спасательных жилетов. На одном из резких поворотов они упали в воду.

Младший из мужчин не умел плавать, двое других пытались ему помочь, но в итоге все трое ушли на дно.

Предположительно, все трое родственники — два брата и их племянник, Трагедия произошла на глазах у членов их семьи — на берегу отдыхали женщины и дети.

Тела погибших обнаружили в ночь на 29 июля. Сообщается, что 20-летний погибший был гражданином Грузии.

Источник в правоохранительных органах подтвердил факт гибели трех человек. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

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