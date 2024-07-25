Тело мужчины нашли в районе «Малой земли» в Новороссийске

Труп неизвестного обнаружили днем 25 июля в Южном районе, недалеко от мемориала «Малая земля».

Сообщение об обнаружении в воде тела поступило в полицию города-героя. По предварительным данным, мужчина утонул в море.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов — они устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: найден погибшим пропавший в Анапе 7-летний рыжий мальчик в трусах.