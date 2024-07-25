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Тело мужчины нашли в районе «Малой земли» в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-nashli-v-rajone-maloj-zemli-v-novorossijske
Тело мужчины нашли в районе «Малой земли» в Новороссийске
Фото "Наша газета Новороссийск"

Труп неизвестного обнаружили днем 25 июля в Южном районе, недалеко от мемориала «Малая земля».

Сообщение об обнаружении в воде тела поступило в полицию города-героя. По предварительным данным, мужчина утонул в море.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов — они устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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