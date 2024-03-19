Трое мужчин осквернили Вечный огонь в Невинномысске

Инцидент произошел на обелиске «Вечная Слава», созданном в память о погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны в Невинномысске Ставропольского края.

Видеозапись запечатлела, как молодые люди ходят по мемориалу и опускают ноги в пламя вечного огня. Один из них снимал происходящее на смартфон.

Следователи задержали одного из подозреваемых, он оказался жителем соседней республики. Подозреваемый находится под арестом. Молодому человеку предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России. Еще двух мужчин объявили в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 3 лет колонии грозит женщине, прикурившей от Вечного огня в Краснодаре.