Трое мужчин инсценировали ДТП ради выплаты по ОСАГО в Краснодаре
Прокуратура Карасунского округа направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей. Мужчин обвиняют в покушение на мошенничество в сфере страхования.
По данным следствия, житель Краснодара получил полис ОСАГО и решил получить по нему страховую выплату. Для этого он предложил двум друзьям инсценировать ДТП. Те согласились. Злоумышленники реализовали свой план в районе станицы Елизаветинской. После этого мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба, сумма которого превысила 400 тыс. рублей. У сотрудников страховой компании факт ДТП вызвал сомнения. Они обратились в полицию.
На подозреваемых завели уголовное дело. В ходе следствия один из них во всем признался и раскаялся в содеянном. Остальные свою вину отрицают, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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