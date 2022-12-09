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Трое мужчин инсценировали ДТП ради выплаты по ОСАГО в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-muzhchin-instsenirovali-dtp-radi-vyplaty-po-osago-v-krasnodare
Трое мужчин инсценировали ДТП ради выплаты по ОСАГО в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Карасунского округа направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей. Мужчин обвиняют в покушение на мошенничество в сфере страхования.

По данным следствия, житель Краснодара получил полис ОСАГО и решил получить по нему страховую выплату. Для этого он предложил двум друзьям инсценировать ДТП. Те согласились. Злоумышленники реализовали свой план в районе станицы Елизаветинской. После этого мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба, сумма которого превысила 400 тыс. рублей. У сотрудников страховой компании факт ДТП вызвал сомнения. Они обратились в полицию.

На подозреваемых завели уголовное дело. В ходе следствия один из них во всем признался и раскаялся в содеянном. Остальные свою вину отрицают, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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