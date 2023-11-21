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Трое медиков в самолете помогли пассажирке рейса Сочи — Санкт-Петербург

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-medikov-v-samolete-pomogli-passazhirke-rejsa-sochi-sankt-peterburg
Трое медиков в самолете помогли пассажирке рейса Сочи — Санкт-Петербург
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Пассажирке самолета, летящего из Сочи в Санкт-Петербург, стало плохо прямо во время полета.

Женщине повезло — на борту было сразу три доктора, которые оказали ей своевременную медицинскую помощь. Среди них была гинеколог, главный врач женской клиники Дарья Бурмакина. Она рассказала о случившемся в соцсетях.

«Вчера в самолете я реанимировала девушку. Не одна — на борту оказался еще терапевт и детский невролог. Девушка 23 лет потеряла сознание, нашатырь не особо помогал. Мы взяли кислородный баллон и положили девушку в проход на пол, потихоньку она начала приходить в сознание», — рассказала Дарья Бурмакина.

Самолет благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, пассажирку передали специалистам, пишет «Фонтанка».

Читайте также: шасси самолета Санкт-Петербург — Сочи разорвало во время взлета.

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