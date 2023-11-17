Шасси самолета Санкт-Петербург — Сочи разорвало во время взлета

Разорванные шасси у самолета авиакомпании «Победа» обнаружили уже после приземления в Сочи.

Выяснили, что резину с колес лайнер потерял еще при взлете в «Пулково» — фрагменты шасси обнаружили сотрудники аэропорта. Однако посадка в Сочи прошла успешно, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

«Накануне на взлетно-посадочной полосе были найдены фрагменты колеса. По данному факту проводится проверка. Представители авиакомпании «Победа» в аэропорт Пулково не обращались», — рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

После приземления специалисты осмотрели самолет. Они увидели, что шасси действительно разорвались, хотя при посадке этого не заметили. Пассажиры о проблеме так и не узнали, но обстоятельства произошедшего будут выяснять, сообщает «КП-Санкт-Петербург».

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