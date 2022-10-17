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Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске сами выпрыгнули с верхних этажей, спасаясь от огня

Происшествия
18.10.2022 00:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-iz-chetyreh-pogibshih-pri-chp-v-ejske-sami-vyprygnuli-s-verhnih-etazhej-spasayas-ot-ognya
Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске сами выпрыгнули с верхних этажей, спасаясь от огня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, комментируя полученную информацию о характере травм погибших. 

Три человека будучи еще живыми выпрыгнули с верхних этажей горящего многоквартирного дома, отметила замглавы Кубани.

«Трое погибших выпрыгнули с верхних этажей горящей многоэтажки. По словам главврача, мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты», — цитирует Анну Минькову РИА «Новости»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на место ЧП в Ейске прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской ЦРБ они обсуждали состояние пострадавших.

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